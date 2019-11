De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legt ABN AMRO donderdag een boete op van 2 miljoen euro. De bank heeft in 2016 informatie over het vervroegde opstappen van een bestuursvoorzitter niet tijdig bevestigd. Daardoor konden beleggers niet inschatten of er een stap door de bank zou worden gezet die de koers sterk zou beïnvloeden.

Op 18 juli 2016 publiceerde Het Financieele Dagblad (FD) dat bestuursvoorzitter Gerrit Zalm niet in 2018 maar waarschijnlijk al in 2016 zou aftreden. ABN AMRO reageerde niet op deze berichtgeving tot half september in hetzelfde jaar.

Het ging hier om voorwetenschap, oordeelt de AFM nu. Dat is informatie "waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten van de uitgevende instelling". Die voorwetenschap had tijdig openbaar gemaakt moeten worden.

"ABN AMRO is een beursgenoteerde onderneming en door de overtreding konden beleggers gedurende bijna twee maanden niet weten dat de informatie uit het FD-artikel op waarheid berustte en daarmee voor hen van belang was", legt de toezichthouder uit.

De AFM vindt de overtreding "ernstig en verwijtbaar". "Hiermee is het vertrouwen in de markt geschaad." De boete van 2 miljoen euro zou daarom passend zijn, en moet bijdragen aan het bewustzijn van het belang van het tijdig op de hoogte stellen van beleggers.

Het besluit van de toezichthouder kan nog wel door ABN AMRO aan de rechter worden voorgelegd.