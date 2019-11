Jaarlijks overtreden honderden bouwbedrijven de veiligheidsregels, waardoor bouwvakkers onder gevaarlijke omstandigheden moeten werken. Tussen 2018 en november 2019 constateerde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 1.076 ernstige overtredingen bij 849 werkgevers, meldt BNR donderdag.

Bouwvakkers lopen gevaar door uiteenlopende oorzaken, zoals een steiger die niet juist is opgebouwd, verkeerd gebruik van gereedschappen, gebrek aan beschermende kleding of blootstelling aan schadelijke stoffen.

In 830 van de gevallen werden werkzaamheden stilgelegd vanwege de ernst van de overtredingen; er was dan sprake van "acuut gevaar" voor werknemers. "Dan kun je denken aan machines die niet goed zijn afgeschermd waardoor iemand in zijn hand kan zagen", aldus Renske Hotting, programmamanager Bouw & Infra bij de inspectie.

Volgens de inspectie gaat het structureel fout in de sector, zowel bij grote als kleine bedrijven en zzp'ers. Het zou een verklaring zijn voor de vele arbeidsslachtoffers die er elk jaar in de bouw vallen.

Een woordvoerder van branchevereniging Bouwend Nederland denkt dat de toegenomen bouwproductie en de druk van opdrachtgevers bijdragen aan de hoge overtredingsaantallen. De branchevereniging stelt wel dat bedrijven desondanks veiligheid op de eerste plek moeten zetten, en overweegt leden te royeren die na herhaaldelijke waarschuwingen geen verbetering tonen.