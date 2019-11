De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over een nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn woensdagavond vastgelopen, meldt zowel de Algemene Onderwijsbond (AOb) als de werkgeversorganisatie (PO-Raad) donderdag. Het loonbod met een loonsverhoging van iets minder dan 3 procent was volgens de bonden te laag.

Volgens de AOb zouden de lonen sterker moeten stijgen om het beroep aantrekkelijker te maken. "De werkgevers lijken nog steeds niet te snappen dat het lerarentekort de grootste zorg is", zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. De onderwijsstaking van begin november ging ook vooral over oplossingen voor het lerarentekort.

De werkgeversorganisatie zegt "teleurgesteld" te zijn dat AOb het eindbod voor een nieuwe cao heeft afgewezen. "De PO-Raad vindt dat ze een goed bod had gedaan, op basis van het geld dat het kabinet op dit moment beschikbaar stelt voor het primair onderwijs."

Volgens de werkgevers was er niet meer ruimte voor een hoger loonbod. "De PO-Raad heeft alle beschikbare ruimte ingezet in het eindbod, als de werkgevers meer hadden geboden op bijvoorbeeld salaris, had er gekort moeten worden op personeel."

"We weten dat we niet de sprong kunnen maken die we zouden willen, daarom voeren we nog steeds actie", zegt de AOb. Het is vooralsnog onduidelijk of en wanneer de gesprekken worden hervat.