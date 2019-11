ABN AMRO heeft tijdens de fusie met Fortis in 2010 nagelaten om alle ruim vijf miljoen particuliere klanten individueel te screenen, schrijft het NRC woensdagavond. Zij werden zonder onderzoek als "betrouwbaar" bestempeld en staan nog altijd zo genoteerd.

Daardoor zijn zij ingedeeld in de laagste risicocategorie. ABN AMRO beschouwt die risicogroep als relatief ongevaarlijk en vermoedt dat de groep particulieren zich niet snel schuldig maakt aan financiële criminaliteit.

Dat ruim vijf miljoen particulieren in die categorie zijn gezet zonder onderzoek, schaadt ABN AMRO in het strafrechtelijke onderzoek dat tegen de bank loopt. Het Openbaar Ministerie doorloopt momenteel de organisatie omdat er mogelijk "gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd gemeld zijn".

Het NRC schrijft dat de nalatigheid van de ABN AMRO mogelijk een van de grootste corruptieschandalen wereldwijd in de kaart speelde. Zo zou geld van een corrupte Braziliaanse bouwer jarenlang door Nederland zijn gestroomd, via ABN AMRO.

De miljoenenbedragen zouden vervolgens in "belastingparadijzen" opgeslagen worden en werden gebruikt om mensen om te kopen, aldus de krant.

In een reactie meldt de bank dat het geen uitspraken kan doen over concrete meldingen van ongebruikelijke transacties. "Daarnaast is er een systeem van maatregelen die deze transacties signaleert, onderzoekt en meldt."