General Motors (GM) klaagt Fiat Chrysler (FCA) aan, omdat het bedrijf jarenlang vakbond United Automobile Workers (UAW) zou hebben omgekocht. Daardoor zou de rivaal van GM onder meer loonvoordelen hebben afgedwongen en daarmee zichzelf hebben bevoordeeld ten koste van GM.

GM klaagt de automaker aan voor een "substantiële schadevergoeding", maar wil woensdag geen specifiek getal noemen.

Ook noemt GM drie voormalige bestuurders bij FCA naar wie al onderzoek is gedaan. Mede op basis daarvan heeft GM nu besloten tot een rechtszaak.

FCA zegt in een officiële reactie verbaasd te zijn over de aanklacht. Het bedrijf noemt zowel de inhoud als de timing opvallend. "We kunnen alleen maar aannemen dat het de bedoeling is om op deze manier onze fusie met PSA (van Peugeot, Citroën en Opel, red.) en onderhandelingen met vakbond UAW te verstoren."

Momenteel is Fiat Chrysler in gesprek met de bond over de inhoud van een nieuw contract voor vier jaar.

De vakbond stelt dat contracten niet zijn beïnvloed door acties van FCA of hooggeplaatste medewerkers van de vakbond. De bond betreurt dat er twijfels zijn ontstaan.