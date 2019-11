Sommige Amerikaanse bedrijven krijgen van de Amerikaanse overheid groen licht om weer goederen te verkopen aan Huawei. De beslissing volgt op maandenlange onzekerheid rond de toekomst van het bedrijf in de Verenigde Staten.

Het Chinese techbedrijf Huawei kreeg in mei dit jaar een handelsverbod in de VS vanwege "zorgen over de nationale veiligheid". Huawei mocht alleen onder een beperkte licentie nog handeldrijven als die handel iets te maken had met het in stand houden van zijn Amerikaanse telecomnetwerken.

Amerikaanse bedrijven die nog goederen of diensten aan Huawei wilden leveren, moesten toestemming vragen aan de overheid. De Amerikaanse overheid reageert woensdag voor het eerst op dergelijke aanvragen, schrijft persbureau Reuters.

Het is niet duidelijk welke bedrijven groen licht hebben gekregen. Huawei hoopt onder meer op toestemming om weer handel te drijven met Google, dat momenteel geen officiële Android-licenties meer mag leveren aan het bedrijf.

De VS onderhandelt momenteel met China over een nieuw handelsverdrag.