Het verweer van Elon Musk in de lasterzaak die tegen hem werd aangespannen omdat hij een Britse duiker op Twitter "pedo guy" noemde, is door de rechter afgewezen. Hij moet daarom op 3 december alsnog voor de rechter verschijnen.

Musks advocaten zeiden in september dat de topman van Tesla met "pedo guy" de duiker niet probeerde te beschuldigen van pedofilie, maar hem alleen wilde beledigen. De uitroep zou volgens hen een gangbaar scheldwoord zijn in Zuid-Afrika, waar Musk vandaan komt. De advocaten vroegen de rechter daarom om de zaak af te wijzen.

Deze verklaring heeft niets opgeleverd, blijkt volgens CNBC uit rechtbankverslagen: de Amerikaanse rechter Stephen Wilson heeft besloten dat de zaak begin december van start gaat.

In de zomer van 2018 was de reddingsoperatie voor een Thais voetbalteam van twaalf jongens en hun coach aan de gang. Zij waren vast komen zitten in een grot. Na zeventien dagen was de reddingsactie pas geslaagd.

Tijdens de operatie zei Musk bezig te zijn met het ontwikkelen van een kleine duikboot om de jongens mee te redden. De Britse duiker Vernon Unsworth reageerde hier kritisch op en noemde het een "stunt". Hij zei dat de Tesla-CEO de boot "ergens moest stoppen waar het pijn deed".

Vervolgens noemde Musk de duiker op Twitter een "pedo guy" en schreef hij in een mailinterview met BuzzFeed dat de duiker een kindermisbruiker was. Unsworth stapte daarop naar de rechter wegens laster.