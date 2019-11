De Inspectie SZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met WW-uitkeringen vijf personen aangehouden en drie kantoorpanden doorzocht, meldt de inspectie woensdag. De personen worden verdacht van het fungeren als tussenpersonen om Poolse arbeidsmigranten te helpen met het verkrijgen en behouden van WW-uitkeringen. Het vijftal wordt verdacht van valsheid in geschrifte.

De inspectie schrijft dat de zogenaamde uitkeringsgerechtigden niet in Nederland, maar in Polen wonen. Dit doen ze zonder het aan het UWV te laten weten, waardoor de mensen geen recht hebben op een WW-uitkering.

Bij de aanhoudingen en doorzoekingen is beslag gelegd op onder meer de administratie, computers en een auto van de verdachten. Daarnaast is in een van de woningen een gaspistool aangetroffen en in een andere woning een imitatiewapen.

De aanhoudingen werden verricht in Noordwijk, Dongen, Raalte, Dordrecht en Rotterdam. In de gemeenten Leiden, Rotterdam en Zwolle werden kantoorpanden doorzocht.

Een eerder strafrechtelijk onderzoek van de Inspectie SZW leidde in januari 2018 al tot een veroordeling van twee tussenpersonen wegens het plegen van strafbare feiten, waaronder valsheid in geschrifte.