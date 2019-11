De voorlopige begrotingen van Frankrijk en Italië voor 2020 zijn mogelijk in strijd met begrotingsregels van de Europese Unie. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie woensdag. Ook België, Spanje, Portugal, Finland, Slovenië en Slowakije lopen risico.

De landen zouden met de huidige voorstellen hun schulden en begrotingstekorten onvoldoende aanpakken. Hiervoor zijn officiële doelen opgesteld, die nu net niet behaald lijken te worden. Zo moeten EU-landen met schulden hoger dan 60 procent van het bbp deze geleidelijk afbouwen. Ook is er een plafond van 3 procent voor begrotingstekorten.

"We maken ons het meest zorgen om de begrotingen van landen met hoge schulden die niet snel genoeg worden afgelost", aldus vicevoorzitter van de commissie Valdis Dombrovskis. Hij doelt daarbij vooral op Frankrijk, Italië, België en Spanje.

Italië heeft momenteel schulden ter hoogte van 136,2 procent van het bbp, die met de begroting in 2020 zouden oplopen tot 136,8 procent. De schulden van Frankrijk bedragen bijna 100 procent van het bbp, en het begrotingstekort voor 2020 zou op 3,1 procent van het bbp komen.

Begrotingen aanpassen heeft geen haast

Dombrovskis spoort de landen aan om hun begrotingen alsnog zo aan te passen dat de Europese regels worden nageleefd. Hier is geen enorme haast bij, omdat de risico's meevallen.

In 2018 werd Italië wel aangespoord om direct actie te ondernemen, omdat destijds door de Europese Commissie overduidelijk werd geacht dat de begroting in strijd was met Europese doelen om schulden en tekorten terug te brengen.

Indien een land dergelijke doelen niet haalt, kan de commissie sancties uitdelen. Zo ver is het tot nu toe nog nooit gekomen.