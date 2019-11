Voor 13.100 nieuwbouwwoningen zijn in het derde kwartaal vergunningen verleend, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dit is een daling van 24 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Voor de toekomstige woningbouw is het aantal vergunningen een vroege indicator. Meestal duurt het zo'n twee jaar voordat de woning gebouwd wordt. De ombouw van bijvoorbeeld kantoren is in de cijfers niet mee genomen.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn in totaal voor 39.600 woningen vergunningen verstrekt. Vorig jaar en in 2017 stond dit aantal nog op ongeveer 50.000.

Het kabinet heeft als doel dat er in 2020 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd om het woningtekort op te lossen. Maar dit doel lijkt ontzettend moeilijk te halen door het lage aantal vergunningen, de PAS- en PFAS-problematiek. Eerder schreef minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen al dat door alle problemen rond de bouw jaarlijks voor maximaal 47.000 woningen vergunningen worden afgegeven.

Pas in 2024 komt het jaarlijkse doel van 75.000 woningen weer in zicht, stelde de minister destijds op basis van prognoses.

De omzet van de bouw steeg juist in het derde kwartaal. Van begin juli tot eind september viel de omzet 8,8 procent hoger uit vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. In de eerste drie kwartalen van dit jaar viel de omzet juist iets lager uit vergeleken met een jaar geleden.