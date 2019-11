Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat het kabinet de belofte van 75.000 gebouwde nieuwbouwwoningen in 2020 bij lange na niet haalt. Het instituut verwacht dat er in 2020 'slechts' 60.000 woningen bijgebouwd zullen worden, 20 procent minder dan het beoogde aantal. In 2021 zal de bouwproductie zelfs nog lager uitkomen, voorspelt het EIB woensdag in de Volkskrant.

Het EIB verwacht dat de woningbouw lager uitvalt door een terugval in het aantal verleende bouwvergunningen en omdat er meer bouwprojecten zijn stilgelegd en uitgesteld door de PAS- en PFAS-problematiek.

Sinds juni is het aantal verleende bouwvergunningen flink afgenomen en de doorwerking daarvan zal de bouw in 2020 raken. "Er zit gemiddeld een half jaar tussen het verlenen van een bouwvergunning en de eerste schep die de grond ingaat", legde EIB-directeur Taco van Hoek eerder deze week uit aan NU.nl.

Deze problematiek zal de bouwsector ook in 2021 dwarszitten. Dan verwacht het economische instituut dat er nog minder nieuwbouwwoningen gebouwd worden met 55.000 stuks.

Pas vanaf 2022 verwacht het EIB een stijging van het aantal gebouwde nieuwbouwwoningen. De productie zal dan weer toenemen omdat eerder vertraagde projecten weer loskomen en de vraag naar woningen groot zal blijven, verwacht het instituut.

Minister van Veldhoven waarschuwde begin november al voor problemen bij nieuwbouwwoningen

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) waarschuwde begin november al voor problemen bij de bouw van het aantal nieuwbouwwoningen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef ze dat er door het stikstofbesluit jaarlijks voor maximaal 47.000 woningen een vergunning afgegeven worden.

Pas in 2024 komt het jaarlijkse doel van 75.000 woningen weer in zicht, stelde de minister destijds op basis van prognoses.

Het kabinet presenteerde vorige week maatregelen om de problemen rondom de PAS- en PFAS-problematiek aan te pakken. Zo werd onder meer de maximale snelheid op snelwegen verlaagd. Wat voor gevolgen de genomen maatregelen hebben op de bouw van nieuwbouwwoningen, is niet bekend.