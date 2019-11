In Drenthe, Groningen en Zuid-Holland gaan vijftig waterstofbussen rijden in het openbaar vervoer. Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu heeft dit afgesproken met de gedeputeerden van de betreffende provincies.

Vanuit de Europese Unie wordt 7,5 miljoen bijgedragen voor het project en verder leggen de provincies en het ministerie ieder 3,75 miljoen euro bij.

Van Veldhoven zegt in een schriftelijk bericht dat waterstof de toekomst heeft voor zware vervoersmiddelen als bussen en vrachtwagens. Zo hebben ze een grote actieradius. Op een volle tank kan een bus 400 kilometer afleggen.

"Nu zijn er nog weinig tankstations voor waterstof, maar dat is natuurlijk een kip-eiverhaal. Deze vijftig bussen gaan straks allemaal tanken. Dat kan net het zetje in de rug zijn dat rijden op waterstof nodig heeft", aldus de minister.

Op dit moment rijden in Nederland acht bussen op waterstof. In totaal zijn er zo'n vijfhonderd bussen die rondrijden in Nederland zonder emissies uit te stoten.

De overheid heeft als doelstelling dat na 2025 elke nieuwe bus emissievrij gaat rijden en vanaf 2030 moeten alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij rijden.