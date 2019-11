De Verenigde Staten gaan de importtarieven op producten uit China verhogen als beide partijen het niet eens worden over een handelsakkoord. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag bij een kabinetsvergadering.

Trump gaf bij de vergadering aan dat de gesprekken over een akkoord prima verliepen, maar benadrukte dat China een deal moest ondertekenen "die ik goed vind", aldus Trump. "Als we toch niet tot een handelsakkoord met China komen, verhoog ik de importtarieven gewoon weer", zei de Amerikaanse president.

China en de VS zijn inmiddels al bijna anderhalf jaar verwikkeld in een handelsoorlog, waarbij beide partijen om de beurt importheffingen op producten uit het andere land instellen. De handelsoorlog is een van de redenen waarom de wereldeconomie in het afgelopen jaar is afgeremd.

De afgelopen maand nam de hoop toe dat er een deelakkoord getekend kon worden op een economische top in het Chileense Santiago. Dit akkoord zou een eerste stap zijn naar het beëindigen van de handelsoorlog.

Deze top werd echter afgelast vanwege onrust in Chili en sindsdien lijkt er steeds minder onzekerheid te zijn of het deelakkoord er überhaupt nog komt. De VS en China zijn het namelijk nog steeds niet eens over hoe en wanneer de importheffingen omlaag moeten en hoeveel Amerikaanse landbouwproducten de Chinezen zullen importeren.