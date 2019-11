Philip Lane, hoofdeconoom bij de Europese Centrale Bank (ECB), verwacht niet dat de economie van de eurozone in een recessie zal komen. Dit zegt hij in gesprek met het Italiaanse dagblad La Repubblica.

De komende twee jaar zal de economie van de eurolanden juist gaan herstellen, voorspelt de econoom.

"De economie groeit minder snel dan we hadden verwacht. De dynamiek is teleurstellend, maar niet negatief. We verwachten een herstel in de komende twee jaar", aldus Lane.

Hij vertelde verder dat eurolanden gebruik moeten maken van de huidige lage renteniveaus om hun schuld af te bouwen, in plaats van het verlagen van belastingen of het doen van nieuwe uitgaven.

Eerder riep de huidige president van de ECB, Christine Lagarde, Nederland en Duitsland op om meer investeringen te doen. Voor beide landen liggen de renteniveaus van de staatsobligaties op historisch lage niveaus, hoewel de tarieven de laatste maand weer is gestegen. In veel gevallen wordt de overheid zelfs betaald om geld te lenen.

In Nederland werd al eerder gesproken over een investeringsfonds dat naar verluidt een omvang kan krijgen van 50 miljard euro, maar precieze details zijn er nog niet.