De Chinese online retailgigant Alibaba verwacht bij de tweede beursnotering in Hongkong ongeveer 13 miljard dollar (11,74 miljard euro) op te halen, schrijft zakenblad Financial Times (FT) woensdag op basis van ingewijden.

Voor de tweede notering ligt de aandelenprijs een stukje lager dan de aandelenprijs van de beursnotering in New York. Het zakenblad verwacht dat de prijs van een Alibaba-aandeel in Hongkong op 22,48 dollar komt te liggen.

Met deze prijs haalt Alibaba 11,3 miljard dollar op. Dit kan oplopen naar een krappe 13 miljard als bankiers gebruikmaken van een zogeheten 'greenshoe'-optie, hierbij verkopen zij een extra 15 procent van de aandelen aan investeerders.

Alibaba zal op 26 november naar de beurs gaan in Hongkong. Het bedrijf wilde die stap eigenlijk afgelopen zomer al maken, maar zag daar vanaf vanwege de onrust in de speciale bestuurlijke regio.

De gang naar de financiële markten in Hongkong wordt door Alibaba gezien als een teken van vertrouwen in de status van de Hongkong als financieel centrum van de regio, aldus FT.