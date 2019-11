Supermarktketen Jumbo is bij de opening van het eerste filiaal in België een prijzenoorlog gestart, claimt de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop dinsdag tegenover de Belgische radiozender Radio 2. Dit terwijl de supermarktketen bij het betreden van de markt beloofde om geen prijzenoorlog te ontketenen.

Bij een Jumbo-filiaal in het Belgische Pelt liggen de prijzen gemiddeld 17 procent lager dan net over de grens, in het Noord-Brabantse Budel, slechts een half uurtje verderop.

Het consumentenprogramma vulde een representatief winkelkarretje in de Nederlandse en Belgische Jumbo met vijftig producten, met een mix van internationale merken, huismerken en verse producten.

Voor de winkelkar betaalde het consumentenprogramma in Budel 145 euro, voor diezelfde kar in Pelt legde het programma 124 euro neer. De Belgische kar was dus 21 euro (17 procent) goedkoper.

"We zijn zelf geschrokken van dit verschil omdat we altijd denken dat shoppen in Nederland goedkoper is dan in België. Shoppen over de grens loont dus niet. Voor ons wijst dit erop dat Jumbo toch wel op de Belgische markt is gekomen met zeer scherpe prijzen om de concurrentie te dwingen de prijzen te verlagen", stelt Simon November van Test-Aankoop tegen Radio 2.

Jumbo heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.