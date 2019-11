De stijging van het aantal faillissementen in Nederland zal ook in 2020 doorzetten, verwacht kredietverzekeraar Atradius. Ondernemingen zullen last gaan krijgen van een lagere groei van de consumptie in Nederland zelf en geopolitieke problemen.

Zo staat de wereldeconomie onder druk. Voor dit en volgend jaar wordt een groei van 2,5 procent verwacht, een stuk minder dan de 3,2 procent waar een jaar geleden nog van werd uitgegaan.

De wereldhandel zal dit jaar zelfs krimpen, verwacht de kredietverzekeraar. Voor 2020 wordt een licht herstel verwacht.

De problemen zijn vooral een gevolg van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, maar ook de malaise in de Duitse industrie, de aanhoudende onzekerheid over Brexit en zwakke opkomende economieën spelen de wereldeconomie parten.

"De handelsoorlog tussen de VS en China heeft verstrekkende gevolgen voor de wereldhandel. Als de handelsoorlog zich uitbreidt naar andere economieën in Azië en Europa, wat heel goed mogelijk is, zal de wereldhandel nog verder vertragen", benadrukt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.