De Europese Raad, Commissie en het Parlement hebben maandagavond laat een akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2020. Brussel gaat volgend jaar 153,4 miljard dollar uitgeven, 3,4 procent meer dan dit jaar. De Europese Unie trekt onder meer extra geld uit voor de strijd tegen klimaatverandering, veiligheid en jeugdwerkloosheid.

De begroting van 2020 is het laatste deel van de huidige zevenjarenbegroting, die loopt van 2014 tot en met 2020. Qua omvang is de begroting gelijk aan 1 procent van het bruto nationaal inkomen van de gehele Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk.

In de begroting is vastgesteld dat zo'n 60 miljard euro gaat naar steun aan boeren, visserijen en biodiversiteit. 59 miljard gaat naar het verminderen van economische en sociale verschillen tussen Europese regio's. Nog eens 25 miljard euro gaat naar onderzoek, onderwijs voor jongeren en innovatie binnen de EU. Hieronder valt onder meer het uitwisselingsprogramma Erasmus+ en het satellietnavigatiesysteem Galileo.

"De begroting zal helpen met het creëren van banen, klimaatverandering aanpakken en ruim baan maken voor investeringen in Europa. Ook investeren we hiermee in jonge mensen en veiligheid", aldus Eurocommissaris van Begrotingszaken Günther Oettinger.

Momenteel wordt er onderhandeld over de volgende meerjarige begroting, het zogeheten Meerjarig Financieel Kader (MFK). Deze loopt van 2021 tot en met 2027. De Commissie wil dat de begroting groeit naar 1,11 procent van het bruto nationaal inkomen van de EU, maar lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, zijn het daar niet over eens.