Energieaanbieder Essent heeft de duurzame branchegenoot Vandebron overgenomen, melden beide bedrijven dinsdag. Hoeveel de marktleider betaalt voor Vandebron, maken de partijen niet bekend. Bij Vandebron werken ongeveer driehonderd mensen, voor hen verandert niets.

De overname is opvallend, Vandebron heeft zich namelijk altijd verzet tegen een overname door een grote speler op de energiemarkt. Maar zonder in schaal te vergroten kan het bedrijf de energiemarkt niet veranderen, stelt Vandebron-oprichter Matthijs Guichelaar.

"We willen de overstap naar duurzame energie voor iedereen aantrekkelijk maken. Hiervoor is schaal nodig die we alleen niet kunnen realiseren. Hoewel we altijd de gevestigde orde hebben uitgedaagd, kiezen we er nu bewust voor onze missie van binnenuit aan te jagen", zegt Guichelaar.

Vandebron is sinds de oprichting in 2013 altijd een buitenbeentje geweest op de energiemarkt. De aanbieder koppelt huishoudens en bedrijven aan lokale producenten en onderscheidt zich zo van andere Nederlandse energiemaatschappijen.

Deze manier van energie leveren zal niet veranderen, zegt Guichelaar. "Maar we willen onze klanten ook de kans bieden zelf duurzame stroom op te wekken. Met Essent kunnen we bijvoorbeeld versneld zonnepanelen of energiebesparingstools gaan aanbieden", aldus de Vandebron-oprichter.

Essent doet overname om verder te vergroenen

Essent koopt de duurzame energieleverancier om zo verder te kunnen verduurzamen, stelt het bedrijf. "Met Vandebron wint Essent een vertrouwd duurzaam energiebedrijf in haar netwerk", legt Essent-topman Patrick Lammers uit. "Dat is belangrijk omdat wij een sleutelrol spelen bij het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord."

Essent levert stroom en gas aan ruim 2,5 miljoen klanten in Nederland. Met de overname krijgt de marktleider er zo'n 200.000 nieuwe klanten bij.