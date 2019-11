De salarissen van hogeropgeleide werknemers stijgen harder dan mensen met een mbo-opleiding. En vrouwen zijn de afgelopen twee jaar weer minder gaan verdienen dan mannen. Dat blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek van Inermediair en universiteit Nyenrode.

Voor het onderzoek werden ruim 43.000 werknemers ondervraagd naar onder meer de verandering in hun salaris de afgelopen twee jaar in economisch betere tijden. Mensen met een afgeronde opleiding op wo-niveau hebben in 72 procent van de gevallen hun salaris zien stijgen. Op hbo-niveau was dat 63 procent, zo meldt het AD.

Werknemers met een mbo-diploma zagen in 53 procent van de gevallen hun salaris stijgen en op lvo-niveau was dat slechts iets meer dan de helft: 51 procent. De rest heeft het salaris gelijk zien blijven of zelfs zien afnemen.

Onderzoeker Jaap van Muijen van Nyenrode heeft zich verbaasd over deze ongelijkheid. "Er zijn veel personeelstekorten op mbo-niveau, daarom had ik wel verwacht dat de salarissen in ieder geval niet omlaag waren gegaan."

Vrouwen verdienen stelselmatig minder dan mannen

Vrouwen tot 35 jaar verdienen 6,4 procent minder dan hun mannelijke collega's, aldus de Volkskrant over het Salarisonderzoek. De kloof is flink gegroeid, twee jaar geleden was dat percentage nog 4,9 procent. Van Muijen heeft geen verklaring voor dit verschil. Hij vermoedt dat jonge vrouwen bij hun eerste baan minder stevig onderhandelen dan mannen. In deze tijden van economische groei zouden jonge mannen daardoor hoger instappen dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten.

De kloof is groter voor werknemers boven de 35 jaar; het verschil tussen het salaris tussen mannen en vrouwen is dan 9 procent. "Veel vrouwen stappen dan uit het arbeidsproces", zegt Van Muijen. Oftewel: ze krijgen kinderen. Bij terugkomst op de arbeidsmarkt kunnen ze vaak de achterstand niet meer inhalen.

Vrouwen werken vaak in sectoren die minder verdienen en werken ook vaak in deeltijd. Het Nationaal Salarisonderzoek corrigeert deze factoren bij de berekeningen, maar ook zaken als opleidingsniveau en werkervaring. Ook na deze correcties verdienen vrouwen minder dan mannen. De Volkskrant berekende op basis van CBS-cijfers dat vrouwen 175 euro per maand minder verdienen.