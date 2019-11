Audax, moederbedrijf van onder meer AKO en Marskramer, neemt de 273 winkels van boekhandel Bruna over. Dit zeggen beide bedrijven maandagavond tegen het FD. Hoeveel geld er gemoeid is bij deze overname, is niet bekendgemaakt.

Bruna blijft volgens het FD onder zijn eigen naam actief. Volgens de krant gaat het combinatiebedrijf, dat een omzet van 350 miljoen euro zal hebben, Audax Groep heten.

Audax en Bruna hebben samen 1.700 werknemers en 1.300 eigen winkels, franchisenemers en aangesloten ondernemers. Het is niet direct duidelijk of er gevolgen zullen zijn voor de werknemers.

Bruna kwam twee jaar geleden in handen van Shared Stories Group. De boekhandel was daarvoor van PostNL en ING, die van het noodlijdende bedrijf af wilden.