Tata Steel Europe is van plan ruim drieduizend banen weg te bezuinigen in Europa, melden bronnen maandag aan persbureau Reuters. Het is niet duidelijk hoeveel banen daarvan in Nederland zouden moeten verdwijnen.

Nederlandse vakbonden zouden maandag zijn ingelicht over de beslissing van het bedrijf. In de komende weken moet duidelijk worden waar veranderingen moeten plaatsvinden. Tata Steel wil, naar eigen zeggen, voorkomen dat het centrales moet sluiten.

Medio oktober verschenen berichten dat de fabrikant zo'n 170 miljoen euro wil bezuinigen in Nederland. De ondernemingsraad vreesde toentertijd dat het 2.500 banen zou kosten, een kwart van alle banen.

Uit gelekte documenten bleek eerder dat het bedrijf in totaal ruim 830 miljoen euro moet bezuinigen. Topman Henrik Adam gaf zaterdag toe dat het bedrijf moet gaan snijden in de kosten, maar vertelde in gesprek met Het Financieele Dagblad (FD) dat het om een kleiner bedrag gaat.

De fabrikant heeft in Europa ruim 20.000 werknemers, waarvan 11.000 in Nederland, maar staat onder druk door concurrentie en hoge energiekosten.

Een woordvoerder van Tata Steel Europa was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar, schrijft Reuters. De Nederlandse tak van het concern was maandagavond eveneens niet bereikbaar.