KPMG stopt volgens Sky News met de sponsoring van Pitch@Place, een ondernemersinitiatief van de Britse prins Andrew van York. De internationale accountantsorganisatie trekt zich maandag terug na het opzienbarende interview dat de prins gaf over zijn banden met de voor seksueel wangedrag veroordeelde multimiljonair Jeffrey Epstein.

Prins Andrew werd in 2015 genoemd in de civiele zaak tegen Epstein. Tussen 1999 en 2002 zou de prins een minderjarige vrouw meerdere malen tot seks hebben gedwongen. Prins Andrew reageerde in het interview met de BBC voor het eerst officieel op deze aantijgingen, en zei dat hij het zich niet herinnert. Hij ontkende de vrouw ooit te hebben ontmoet. Ook ontkende de prins dat hij goed bevriend was met Epstein.

Het interview werd kritisch ontvangen. De prins zou ongeloofwaardige verklaringen hebben gegeven. Zo stelde hij bijvoorbeeld dat hij officieel het contact met Epstein verbrak en daarna nog vier dagen bij de miljonair in een van zijn huizen verbleef, omdat dat nu eenmaal een handige plaats was om te overnachten.

KPMG speelde een belangrijke rol bij de oprichting van Pitch@Place in 2014. Het sponsorcontract met het bedrijf liep eind oktober af, en zou mogelijk nog worden hernieuwd.