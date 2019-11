De Nederlandse reiziger moet wettelijk beschermd worden tegen faillissementen van luchtvaartmaatschappijen. Daarvoor pleiten reisbrancheorganisatie ANVR, de Consumentenbond, de ANWB en garantiefonds SGR maandag.

In Nederland krijgen gedupeerde consumenten op dit moment wel hun geld terug bij het faillissement van een reisonderneming. Voor vliegtickets geldt dat niet.

Volgens de partijen zijn desondanks jaarlijks duizenden reizigers in Nederland de dupe van faillissementen van vliegmaatschappijen. "Consumenten zijn dan niet alleen het geld van hun gekochte tickets kwijt, maar gestrande passagiers moeten vaak ook dure enkele reizen kopen om weer terug te kunnen naar huis", schrijven ze.

De afgelopen drie jaar gingen zestien vliegmaatschappijen in Europa failliet, waaronder onder meer Thomas Cook en Wow Air.

De organisaties roepen de politiek daarom op om een garantiefonds te starten. Per vliegticket zou een heffing van 0,25 euro genoeg zijn om een fonds te vullen dat kan worden aangesproken om reizigers na een faillissement terug te betalen.

Het voorstel is gebaseerd op een wet die in Denemarken al enkele jaren van kracht is. Daar betalen reizigers ook een klein bedrag extra per vliegticket dat in een garantiefonds wordt gestort.