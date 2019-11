KLM gaat drie gedupeerde passagiers die na een brandstofstoring op Schiphol dagen later aankwamen op hun bestemming met 600 euro per persoon compenseren, meldt claimbureau Aviclaim maandag. Het bureau stapte naar de rechter om compensatie af te dwingen, maar de vliegmaatschappij voorkomt nu een uitspraak door te schikken.

Op 24 juli dit jaar ontstond de brandstofstoring, waardoor vluchten uitvielen en veel reizigers een of meerdere dag later op de bestemming aankwamen. Aviclaim bereidde vervolgens een claim voor, die bij wijze van proef alleen aan KLM gericht was.

KLM stelt zelf dat de schikking "uit coulance" is getroffen, omdat de tickets van de passagiers om wie het gaat pas na drie dagen waren omgeboekt. "Dat past niet binnen de service die wij onze klanten willen bieden. Om die reden hebben wij deze passagiers een vergoeding aangeboden."

De maatschappij stelt dat KLM voor de brandstofstoring op zich niet aansprakelijk was. "Dit is ook al eerder bevestigd door de rechter in andere rechtszaken over andere brandstofstoringen."

Toch ziet Aviclaim de schikking als aanleiding om ook voor andere passagiers een compensatie te proberen af te dwingen. "Wij zullen de druk opvoeren en meer rechtszaken starten voor de meer dan vijftienhonderd passagiers die zich bij ons hebben gemeld", aldus oprichter Remco Kuilman.