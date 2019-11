Kylie Jenner, de jongste van de vijf Kardashian-Jenner-zussen, heeft een meerderheidsbelang van haar start-up, make-uplijn Kylie Cosmetics, verkocht aan cosmeticabedrijf Coty. Het cosmeticabedrijf, bekend van onder meer Max Factor, betaalt 600 miljoen dollar (zo'n 542 miljoen euro) voor de lijn van Jenner.

Jenner, die de make-uplijn in 2015 oprichtte, zal wel het gezicht van het bedrijf blijven. De naam van de start-up wordt veranderd van Kylie Cosmetics in Kylie Beauty. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzet van 200 miljoen dollar.

De aankoop wordt gezien als een manier om Coty nieuw leven in te blazen. De verkopen van Coty-onderdelen als Max Factor en Covergirl kakken de laatste jaren in. Het bedrijf wil nu profiteren van een merk dat gesteund wordt door een bekende influencer en een marketingstrategie die zich richt op sociale media.

"Dit is waar de groei van de markt zit", zegt Coty-CFO Pierre-André Terisse over de aankoop tegen The Wall Street Journal.

Jenner werd eerder dit jaar op 21-jarige leeftijd de jongste miljardair ooit en versloeg daarmee Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, die 'pas' op zijn 23e miljardair werd. Naast haar make-uplijn verdient ze haar geld onder meer met modellenwerk.