De Chinese overheid is er pessimistisch over dat er een handelsakkoord met de Verenigde Staten kan worden gesloten, meldt de Amerikaanse televisiezender CNBC maandag op basis van een anonieme overheidsbron.

Naar verluidt zou de regering van het Oost-Aziatische land wachten op een afzettingsprocedure voor de Amerikaanse president Donald Trump of nieuwe verkiezingen in de VS.

Beide partijen hebben eerder al aangegeven dat ze dicht bij een eerste deel van een akkoord zijn. Maar China wil dat Trump de al ingestelde tarieven schrapt en dit is geen optie voor de Amerikaanse president.

Dit weekend verklaarde het Chinese ministerie voor Handel nog dat de Chinese vicepremier met de Amerikaanse minister voor Financiën had gesproken en dat de gesprekken "constructief" waren.