Woningverhuurplatform Airbnb werkt samen met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voor de komende vijf Olympische toernooien, maakt Airbnb maandag bekend. Met de deal is zo'n 500 miljoen dollar (ongeveer 452 miljoen euro) gemoeid, schrijft Financial Times.

De negen jaar durende samenwerking zal voor de komende vijf Olympische en Paralympische Spelen gelden. Het eerstvolgende Olympische toernooi is in 2020 in Tokio.

IOC-president Thomas Bach zegt dat de samenwerking het Olympische dorp, waar atleten worden ondergebracht, niet zal vervangen. Wel geeft het de garantie dat bezoekers en familie van atleten een onderkomen krijgen, aldus Bach.

Daarnaast ziet de IOC-president de samenwerking als een kostenverlichting voor steden die de Olympische Spelen organiseren. Zo hoeven steden als Tokio, Peking en Parijs niet massaal te investeren in nieuwe hotels, die mogelijk na de Spelen weer leeg komen te staan.

Het is de eerste keer dat Airbnb een grote sponsordeal sluit. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren onder meer aanbiedingen van vliegtuigmaatschappijen afgeslagen voor combideals vergelijkbaar met Booking.com en Expedia.