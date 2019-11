De economische groei valt tussen 2022 en 2025 terug naar 1,1 procent doordat er steeds minder nieuwe mensen op de arbeidsmarkt komen. Rond dat moment zal voor het eerst de bevolking in de leeftijd 15 tot 74 jaar afnemen.

Dit voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in een maandag gepubliceerde raming. Het gaat om het eerste onderzoek naar de economische en budgettaire ontwikkelingen vanaf 2022.

Vooral de werkgelegenheid in de zorg zal rond die tijd groeien, denkt het CPB, gemiddeld met 2,1 procent per jaar. Hierdoor staat de groei van de werkgelegenheid in andere sectoren onder druk.

Volgens de laatste raming van het CPB zal de Nederlandse economie tussen 2018 en 2021 nog gemiddeld met 1,8 procent per jaar groeien.