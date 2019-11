De grootste speelgoedketens in Nederland hebben dit jaar bij het aankleden van de winkels zelden een plekje voor Zwarte Piet, blijkt uit een rondgang van NU.nl. De winkeliers kiezen geen kant in de zwartepietendiscussie en proberen elke vorm van controverse te vermijden.

Van de gevraagde speelgoedwinkels neemt Intertoys, de grootste speelgoedketen in Nederland met meer dan tweehonderd vestigingen, de grootste stap: Pieten komen helemaal niet meer voor in de aankleding van Intertoys-winkels. Zo vermijdt de keten ongemakkelijke situaties, aldus een woordvoerder.

Een andere grote speelgoedketen, die niet genoemd wil worden, probeert het gebruik van wat voor soort Piet dan ook zoveel mogelijk te vermijden in de winkel. Een medewerker zegt dat de keten zo de zwartepietendiscussie wil ontlopen.

Jase & Joy vermijdt discussie met verkleedpartijtje

Jase & Joy, een groep van zeven ex-Intertoysfranchisers, omzeilt de discussie door de twee figuurtjes uit hun logo en merknaam, de kinderen Jase & Joy, te verkleden. Het ene figuurtje draagt een mijter en het andere een pietenpet.

"Ze doen wat kinderen doen, ze verkleden zich. Zo blijven we weg bij de discussie van roetveegpieten of Zwarte Pieten", zegt Miriam de Bruin van Euretco, moederbedrijf van Jase & Joy.

Door de blanco figuurtjes Jase en Joy te verkleden als Sinterklaas en Piet hoopt de gelijknamige winkelketen de zwartepietendiscussie te vermijden. (Foto: Jase & Joy)

Winkeliers zoeken controverse niet op

Detailhandel Nederland ziet de traditionele Zwarte Piet ook steeds minder vaak terug in de Nederlandse winkelstraat. "We zien dat er langzaam een verandering gaande is", zegt woordvoerder Laetitia Gruwel van Detailhandel Nederland.

De winkels kiezen steeds minder vaak voor het gebruik van Pieten, omdat het voor hen misschien wel de belangrijkste periode van het jaar is. "En dan zoek je de controverse niet op", aldus Gruwel.

Dat het voor winkeliers een belangrijke periode is, blijkt ook uit de cijfers: Sinterklaas besteedde vorig jaar in de vijf weken voorafgaand aan 5 december ruim 340 miljoen euro bij webwinkels, aldus cijfers van brancheorganisatie Thuiswinkel.org. De periode voor winkeliers om te cashen dus.

Zwarte Piet vaker terug te vinden buiten de randstad

Brancheverenigingen Detailhandel Nederland en INRetail zien wel een verschil tussen de randstad en daarbuiten. Vooral binnen de randstad zien de brancheorganisaties de rol van Piet binnen het sinterklaasfeest veranderen. "In kleinere steden buiten de randstad is Zwarte Piet nog niet weg", stelt Gruwel.

Gevraagd of ze winkeliers nog voorzien van advies over hoe om te gaan met de zwartepietendiscussie, geven beide brancheorganisaties hetzelfde antwoord: nee. "We laten het aan onze winkeliers over, want zij weten zelf wat er speelt bij hun klanten. Zij hebben dat fingerspitzengefühl", aldus Paul te Grotenhuis van INRetail.