Het aantal failliete bouwbedrijven is in de afgelopen maanden toegenomen, blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), opgevraagd door BNR. De hoeveelheid faillissementen ligt in september en oktober ruim een kwart hoger dan in dezelfde maanden vorig jaar. Maar de echte klap komt pas in 2020, voorspelt EIB-directeur Taco van Hoek tegen NU.nl.

In september vroegen vijftig bouwbedrijven een faillissement aan, in oktober groeide dat aantal naar bijna zestig. Dat is het hoogste aantal sinds jaren, zegt EIB-directeur Van Hoek.

De stijging van het aantal faillissementen komt sneller dan verwacht. "De productiecijfers zijn nu nog goed. Wij hadden verwacht dat de stroom aan faillissementen in de bouw zo rond 2021 zou komen", aldus Van Hoek.

Branchevereniging Bouwend Nederland zegt tegenover BNR dat er geen eenduidige oorzaak is voor het aantal faillissementen. "Er zijn meerdere oorzaken mogelijk zoals oplopende bouwkosten, tegenvallende verkopen en vertraging bij bouwprojecten, maar de laatste paar maanden kan ook zeker de PAS- en PFAS- problematiek een rol gespeeld hebben", aldus de branchevereniging.

Eerder dit jaar voorspelde ABN AMRO al een toename van het aantal faillissementen in de bouw, vanwege een stijging van de kosten en een lagere bouwproductie. Ook nam het aantal eenmanszaken in de afgelopen jaren flink toe, bedrijven die doorgaans iets minder goed tegen een stootje kunnen, aldus de bank.

Echte problemen in de bouw komen pas in 2020

De PAS- en PFAS- problemen zullen de bouwsector volgend jaar pas echt gaan raken, stelt de EIB-directeur tegen NU.nl. Sinds juni is het aantal verleende bouwvergunningen flink afgenomen en de doorwerking daarvan zal de bouw in 2020 raken.

"Er zit gemiddeld een half jaar tussen het verlenen van een bouwvergunning en de eerste schep die de grond in gaat", legt Van Hoek uit. Hierdoor zal de bouwproductie in 2020 voor het eerst in jaren krimpen, met alle gevolgen van dien.

Hierdoor zal het aantal bouwbedrijven in de economische problemen alleen maar verder toenemen, waardoor het aantal faillissementen naar verwachting alleen maar verder zal stijgen.