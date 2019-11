WeWork bereidt een massaontslag van vierduizend banen voor om de financiën weer op orde te krijgen. Dit meldt The New York Times maandag op basis van anonieme bronnen. Omgerekend gaat het om een derde van de ongeveer 12.500 mensen die volgens de laatste cijfers in juni bij WeWork werken.

De Amerikaanse kantoorverhuurder zou zo'n 2.000 tot 2.500 mensen ontslaan bij de verhuurlocaties. Verder zouden duizend banen worden geschrapt bij andere onderdelen zoals een privéschool in New York. Nog eens duizend banen worden naar verluidt naar een extern bedrijf verhuisd.

Op termijn kunnen mogelijk zelfs zesduizend mensen hun baan verliezen, aldus een bron.

WeWork worstelt al langer met de financiën. Vorige week meldde het bedrijf een verlies van 1,25 miljard dollar (ongeveer 1,13 miljard euro) over het derde kwartaal. Een flink bedrag, vooral omdat WeWork maar een omzet draaide van 934 miljoen dollar.