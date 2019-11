In 2019 is voorlopig al meer dan 275 miljoen euro opgehaald via crowdfunding, blijkt uit gegevens van Crowdfundmarkt.

De markt van financiering via crowdfunding groeit nog steeds. De alternatieve manier van financiering leverde dit jaar in Nederland al meer dan 275 miljoen euro op. Daarmee is nu al 10 miljoen euro meer opgehaald dan in 2018.

Het aantal gefinancierde projecten staat dit jaar, gemeten in midden november, al op bijna 2.900. In 2018 eindige de teller op 2.787 succesvolle crowdfundingsacties.