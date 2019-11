De topman van Tata Steel Europe, het bedrijf dat onder meer eigenaar is van de voormalige Hoogovens in IJmuiden, vindt dat de Nederlandse locatie geen toonaangevende positie meer inneemt in Europa.

CEO Henrik Adam reageert zaterdag in Het Financieele Dagblad (FD) op een brief afkomstig van de ondernemingsraad waarin staat dat de fabrikant niet moet lijden onder de problemen van de multinational in het Verenigd Koninkrijk.

Adam vindt echter dat Tata Steel IJmuiden niet optimaal presteert en zijn toonaangevende positie heeft ingeleverd. "Als het om prestaties gaat, was IJmuiden een referentiepunt in Europa. We zijn die positie kwijt", zegt de topman van Tata Steel Europe in het FD.

"IJmuiden was toonaangevend, kan toonaangevend zijn en moet dat ook zijn. Dat zijn we nu niet," vervolgt Adam.

In het interview ontkent de Duitse topman daarnaast dat Tata Steel 830 miljoen euro moet bezuinigen. Dit staat in gelekte documenten. Volgens Adam zou het om een ander bedrag gaan.