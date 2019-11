Het stadsbestuur van Hongkong verwacht dat de economie van de metropool voor het eerst sinds de financiële crisis zal krimpen.

De politieke onrust in Hongkong zal volgens het stadsbestuur een belangrijke oorzaak zijn voor de economische krimp van 1,3 procent ten opzichte van vorig jaar.

Daarnaast zijn ook de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de tegenvallende groei van de wereldeconomie oorzaken van de verwachte negatieve groei in Hongkong.

Economen spreken van een recessie als de economische groei in een land of continent twee kwartalen achtereen negatief is.

De aanhoudende protesten hebben een tol geëist op de lokale economie. Zo moesten winkelcentra, restaurants en winkels vaak vroeger sluiten vanwege de gewelddadige protesten tegen de Chinese overheid.

Vrijdag vonden er nog protesten plaats in het zakencentrum van de metropool. Hierdoor eindige de financiële week opnieuw in mineur. Hongkong is het financiële centrum van Azië en wordt na New York en Londen beschouwd als de grootste economische hub ter wereld.