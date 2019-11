Bezorgdiensten konden de pakjesdrukte vorig jaar tijdens de feestdagen nauwelijks bijbenen. Vertraging bij bezorging 50.000 pakketten na Black Friday, Vertraging sinterklaascadeaus op de loer en Ruim 530.000 klanten kregen pakket te laat in december kopte NU.nl erover. Hoe zorgen de pakketvervoerders er dit jaar voor dat er geen logistieke chaos ontstaat?

"Tientallen miljoenen keren", schat Tessa de Jong, woordvoerder van PostNL, op de vraag hoe vaak ze verwacht dat bezorgers van PostNL deze feestmaanden met een pakketje zullen aanbellen.

In 2017 bezorgde het bedrijf tussen het uit Amerika overgewaaide Black Friday (dit jaar op 29 november) en sinterklaasavond al tien miljoen pakjes. In 2018 was dat gegroeid tot 17,5 miljoen. In heel november en december van vorig jaar kwam PostNL met 50 miljoen pakketjes bij de voordeur.

Vanaf komende week gaat het aantal bezorgingen weer flink omhoog, verwacht bezorgbedrijf DHL. Samen met PostNL heeft het 95 procent van de binnenlandse pakketvervoermarkt in handen.

Vijf nieuwe sorteercentra, duizend extra bezorgritten

Het belooft dit jaar een grotere logistieke uitdaging dan ooit te worden. "Ik zou niet op 4 december een pakje bestellen en er dan van uitgaan dat het er de volgende dag is", zei oprichter van Thuiswinkel.org Wijnand Jongen deze week in De week van NUtech-podcast. Anders dan vorige jaren vallen Black Friday en Cyber Monday nu nóg dichter op het sinterklaasfeest.

Verzendtool SendCloud berekende de verwachte bezorgvolumes. Het voorspelt dat in de kerstweek 81 procent meer pakketten moeten worden verstuurd dan normaal. In de week van online koopfestijn Cyber Monday en Sinterklaas is dat 74 procent. En in de week voorafgaand aan Black Friday verwacht het 53 procent meer pakketten die bezorgd moeten worden.

De twee grootste vervoerders hebben er een hele kluif aan om de pakketjesgekte het hoofd te kunnen bieden. Samen openden ze vijf nieuwe sorteercentra, PostNL doet duizend extra bezorgritten per dag en zet driehonderd extra vrachtwagens in. DHL verdubbelt in de piekperiode het aantal bezorgers tot 7.500.

Verdubbelde capaciteit tijdens de pakkettenpiek

"Wij werken met parttimers, van wie we vragen of ze tijdens de drukte langer willen werken. Maar met alleen onze eigen mensen halen we het niet: 50 procent van het werk wordt door uitzendkrachten gedaan," zegt DHL-woordvoerder Ewout Blaauw. Zij moeten allemaal hard aan de bak. Blaauw: "Het is zeker pittig voor hen."

Op een normale dag bezorgt PostNL naar eigen zeggen 800.000 pakketten en DHL 500.000. Dankzij de maatregelen verdubbelt bij PostNL tijdens de pakkettenpiek de capaciteit en neemt die van DHL toe met 60 procent.

Maar net zo belangrijk als de nieuwe distributiecentra en bezorgbussen zijn de webwinkels. "De hele e-commercebranche moet alle zeilen bijzetten", zegt De Jong van PostNL. Online winkels zijn gevraagd hun actieperiodes tijdens de online koopjesjacht te spreiden en afspraken te maken over bezorgvolumes. Veel aanbiedingen in de aanloop naar Black Friday komen daarom nu al op gang.

"De flow moet erin blijven", volgens Blaauw van DHL. "Omdat wij vorig jaar al goede afspraken met verzenders hadden, was er bij ons weinig chaos."

Tot slot is er ook nog een rolletje voor de klant. "Wees voorbereid, bestel op tijd", klinkt het al op radio en televisie. Voor eenieder die niet zo'n planner is, luidt de tip: ga maar gewoon naar de winkel.