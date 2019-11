Qatar Airways stopt met de 38 kilometer korte vrachtvlucht tussen Maastricht en Luik. Het luchtvaartbedrijf heeft dat afgesproken met de Waalse minister voor Luchthavens, Jean-Luc Crucke.

Eigenlijk gaat het om een vrachtvlucht tussen de Qatarese hoofdstad Doha en Mexico die een tussenstop in Luik maakt, maar een Nederlandse klant van Qatar Airways wilde per se dat goederen werden opgehaald in Maastricht.

De startbaan van Maastricht was echter niet lang genoeg om met genoeg vracht of kerosine meteen door te vliegen naar Mexico. Dus moest het vliegtuig naar Luik om volgeladen en met een volle tank daarvandaan te vertrekken.

De vliegtuigen van Qatar deden maar negen minuten over de vlucht. In de zomer begon Qatar Airways met de vluchten, waarvan er een handvol zijn uitgevoerd.

Vanuit de politiek en milieubewegingen werd verontwaardigd gereageerd op de vluchten. Een Luiks gemeenteraadslid omschreef de ultrakorte vlucht als een "ecologische aberratie". Qatar Airways zou naar verluidt zelf ook niet zitten te wachten op de vluchten.