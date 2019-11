De onlineomzet van fysieke winkels met een webshop ernaast was afgelopen september 29,1 procent hoger dan in het jaar ervoor. Pure webwinkels zetten 21,8 procent meer om dan in september 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in fysieke winkels werd er meer gekocht. De detailhandel groeide afgelopen september 4,6 procent harder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoopvolume was 3,1 procent hoger.

De hoogste omzetgroei werd bereikt bij meubelzaken (7,7 procent), op de voet gevolgd door doe-het-zelfzaken en keukenwinkels (7,2 procent). Ook kleding- en schoenenwinkels, drogisterijen en ondernemers in witgoed deden betere zaken dan vorig jaar. Alleen de foodsector kende een daling.

Ondanks de gemiddelde omzetstijging van 1,1 procent, was die van speciaalzaken 2 procent lager dan in het jaar ervoor.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor het aantal en de samenstelling van verkoopdagen in september.