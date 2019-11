Het Britse pond heeft donderdag de hoogste waarde ten opzichte van de euro in zes maanden bereikt. De koers tikte bijna 1,17 euro aan. In mei had de munt voor het laatst deze waarde.

In mei 2019 zette het pond een daling in die pas in augustus stopte. Op het dieptepunt was de munt zo'n 1,07 euro waard. Daarna steeg de waarde gestaag.

Analisten kunnen de waardestijging niet goed verklaren. Het is erg onrustig in het Verenigd Koninkrijk, er staan verkiezingen voor de deur en er is nog altijd weinig duidelijkheid over de uiteindelijke vorm die de Brexit zal aannemen.

Toch lijkt de hoop op een duidelijke verkiezingsuitkomst op 12 december te leven, waarmee een Brexit-pakket ook gemakkelijker zou kunnen worden goedgekeurd.

Volgens peilingen is de kans op een Conservatieve meerderheid groot. Mogelijk stemt dit investeerders optimistisch over een eind aan de impasse waarin het land zich bevindt.