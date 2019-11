Pathé neemt elf bioscopen van Euroscoop in België en Nederland over. Hierdoor groeit het aantal Nederlandse steden waarin de bioscoopketen filmzalen heeft van 27 naar 32. Hoeveel Pathé neertelt voor Euroscoop, is niet bekend.

Door de overname van Euroscoop krijgt Pathé er vestigingen in onder meer Maastricht, Schiedam en Tilburg bij. Eind november volgt nog een vestiging in het Amsterdamse stadsdeel Noord; de deuren daarvan zullen op 25 november openen. Halverwege 2020 komt er nog een vestiging in Den Haag Ypenburg bij.

De totale capaciteit van Pathé stijgt met de aankoop van 212 zalen en 40.425 stoelen naar 241 zalen en 46.724 stoelen. Met de opening van de twee nieuwe bioscopen in Amsterdam-Noord en Den Haag Ypenburg komen er nog eens 22 zalen en 4.874 stoelen bij.

"We zijn enorm verheugd dat we de bioscopen van Euroscoop aan ons portfolio mogen toevoegen en zien het als een mooie kans om onze positie in Nederland nog verder te verstevigen", schrijft Jacques Hoendervangers, algemeen directeur van Pathé Theatres.

Met de aankoop van Euroscoop komt het marktaandeel van Pathé in Nederland uit op ongeveer 45 procent. De grootste concurrent van Pathé, Kinepolis, zit ook niet stil: dat bedrijf maakte donderdag bekend Arcaplex in Spijkenisse over te nemen. Kinepolis komt daarmee uit op 130 zalen en meer dan 22.000 zitplaatsen.