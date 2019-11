Action is 10,25 miljard euro waard, blijkt uit de halfjaarcijfers van moederbedrijf 3i die donderdag zijn gepubliceerd. In 2018 taxeerde de eigenaar de koopjesketen nog op 6,5 miljard euro, waarmee de waarde dus behoorlijk is gestegen.

De waarde is vastgesteld omdat een deel van de aandeelhouders hun aandelen wilde verkopen. 3i zelf behoudt de aandelen in de winkelketen wel, omdat er naar verwachting nog veel groei zal worden gerealiseerd.

Het gaat namelijk goed met Action, ook in deze tijd waarin veel grote winkelketens zijn omgevallen of het moeilijk hebben. In de tien maanden in aanloop naar eind oktober 2019 stegen de verkopen met 5,6 procent en kwamen er onder de streep 148 nieuwe vestigingen bij. In totaal heeft Action nu 1.473 winkels verspreid over zeven landen.

3i is een Britse investeringsmaatschappij die naast Action in Nederland ook Hans Anders in handen heeft. Action is de grootste private equity-investering van het moederbedrijf. Sinds 2011 heeft 3i de koopjesketen in handen, waarvoor destijds 330 miljoen euro werd neergeteld.

Action werd in 1993 opgericht in Enkhuizen, en begon als één kleine winkel. In hetzelfde jaar breidde het bedrijf uit met nog een paar winkels in Noord-Holland. De groei zette door en in 2002 waren er 94 vestigingen.