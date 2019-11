Huizenprijzen zullen in 2020 harder groeien dan verwacht, stelt Rabobank donderdag in een kwartaalrapport over de woningmarkt. Economen van de bank verwachten daardoor dat de gemiddelde woning met 4,5 procent duurder wordt. Eerder lag de verwachting 0,5 procentpunt lager.

De huizenprijzen zitten in de lift vanwege het grote woningtekort in Nederland. "Bij een lagere rente kunnen huizenkopers meestal meer lenen, en dus ook meer bieden. Maar doordat huizen nog altijd schaars zijn, leidt dat extra geld al gauw tot hogere prijzen", schrijft woningmarkteconoom Carola de Groot van Rabobank.

De gevolgen van het woningtekort zijn dit jaar al te zien: het prijspeil in de eerste drie kwartalen ligt volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 7,1 procent hoger in 2019.

Dit tekort zal niet snel worden verholpen, schrijft Rabobank. Sterker nog: het aantal verleende bouwvergunningen stokt sinds augustus. Gemeentes verlenen mede door de PFAS- en stikstofproblematiek minder vergunningen om woningen neer te zetten.

"Door de daling in bouwvergunningen worden komende jaren veel minder nieuwe huizen opgeleverd. Dat zorgt voor nog meer druk op de toch al hoge huizenprijzen", aldus De Groot.