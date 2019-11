De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,4 procent gegroeid, gelijk aan de twee eerdere kwartalen van dit jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag in een eerste berekening.

De groei was vooral te danken aan hogere consumentenuitgaven. Die stegen met 1,6 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Zo werd er meer uitgegeven in de horeca en kochten consumenten meer elektrische apparaten, drank en tabak. Ook werd er extra gespendeerd aan vervoer, mobiele telefoons en woninginrichting.

Een "prima" groeicijfer, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Soms wordt er al gespeculeerd over een mogelijk recessie in de komende jaren, maar vooralsnog is er niets wat daarop wijst, aldus Van Mulligen.

Intellectueel eigendom verhuisd uit Nederland

Investeringen in vaste activa zoals gebouwen, machines en vervoersmiddelen stegen met maar liefst 7,4 procent vergeleken met een jaar eerder.

Dit werd voor een deel gestuwd doordat in het derde kwartaal van vorig jaar intellectueel eigendom uit Nederland werd verplaatst door een bedrijf. Welk bedrijf dat was, kan het CBS niet zeggen.

De export groeide met bijna 2 procent in september, een lager groeicijfer dan in de vorige maand. Doordat de import met 4,9 procent groeide, heeft het handelssaldo een negatieve bijdrage aan de economische groei.

Werkloosheid neemt sinds lange tijd weer toe

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder groeide het bbp met 1,9 procent. Het derde kwartaal van dit jaar had wel een werkdag meer. Rekening houdend met die extra werkdag groeide de economie met 1,7 procent.

Eerder op donderdag maakte het CBS al bekend dat de spanning op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal is afgenomen. De werkloosheid nam toe doordat het aantal vacatures minder hard steeg dan het aantal werklozen. Het is voor het eerst in 5,5 jaar dat de werkloosheid steeg op kwartaalbasis.

De economische verwachtingen zijn wel iets minder gunstig geworden in november. In de zogeheten 'conjunctuurklok' van het CBS zijn alle andere indicatoren opgenomen die belangrijke economische informatie bevatten. Deze indicator ligt nog wel boven het gemiddelde van de afgelopen jaren.