De Duitse economie is in het derde kwartaal met 0,1 procent gegroeid, blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis. Door de groei ontloopt de Duitse economie een recessie; in het tweede kwartaal kromp de economie van Duitsland. Het eurogebied deed het gemiddeld gezien iets beter: de economie groeide met 0,2 procent, aldus cijfers van Eurostat.

De economie van onze oosterburen wordt met name gestuwd door hogere uitgaven van consumenten, schrijft het statistiekbureau. Naast hogere consumentenuitgaven zag Duitsland ook de export toenemen.

Met de economische groei tussen juli en oktober doet Duitsland het ietsjes beter dan verwacht. Analisten verwachtten namelijk een krimp van 0,1 procent. Bij twee kwartalen van economische krimp achter elkaar is er sprake van een technische recessie.

De prestatie in het tweede kwartaal werd wel naar beneden bijgesteld: in plaats van een krimp van 0,1 procent, eindigde de bbp-groei op -0,2 procent.

Deprimerende en zorgeloze tak Duitse economie

"Recessie of niet, de Duitse economie stagneert", stelt econoom Carsten Brzeski in een reactie. Hij deelt de Duitse economie op in twee delen: een deprimerende en een zorgeloze kant.

"Aan de ene kant heb je de deprimerende kant, waarin we zien dat de industriesector nog steeds niet herstelt", schrijft Brzeski. Daarnaast blijft Duitsland last hebben van externe buitenlandse factoren, als de Brexit en de handelsoorlog tussen China en de VS.

"Aan de andere kant heb je de zorgeloze kant, waarin we zien dat de consumenten meer uitgeven, een sterke arbeidsmarkt, en een bouwsector die booming is", schrijft de econoom.

Eurogebied groeit gestaag door

De grootste van de economie doet het dus beter dan verwacht, maar het eurogebied presteerde volgens verwachtingen in het derde kwartaal. Volgens statistiekbureau Eurostat groeide de economie van de eurozone met 0,2 procent. Jaar-op-jaar was dit 1,2 procent, beter dan de eerder geraamde 1,1 procent.

Naast Duitsland, groeide ook de andere vier grote Europese economieën. De Franse economie groeide in het derde kwartaal met 0,3 procent en de Italiaanse met 0,1 procent. Zowel de Nederlandse als de Spaanse, de vierde en vijfde economie van Europa, groeide met 0,4 procent.