De onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten die een einde moeten maken aan de handelsoorlog verlopen moeizaam, stelt The Wall Street Journal woensdag op basis van ingewijden. De partijen kunnen het volgens het dagblad niet eens worden over de aanschaf van landbouwproducten.

De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat de Chinezen toegezegd hadden voor 50 miljard dollar (45,5 miljard euro) aan Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Dit zou gaan om producten als sojabonen en varkensvlees.

Maar, schrijft WSJ, de Chinezen weigeren deze toezegging vooralsnog op papier te zetten aan de onderhandelingstafel. Volgens de ingewijden willen de Chinezen voorkomen dat het handelsakkoord wordt gezien als een goede deal voor de Verenigde Staten.

Peking zou een meer flexibele afspraak willen. Een Chinese ambtenaar zegt tegen de zakenkrant dat ze de import van landbouwproducten uit de VS kunnen stoppen als de spanningen tussen de grootmachten weer oploopt.

De landen leken in de afgelopen weken een deelakkoord te naderen die een einde zou maken aan groot deel van de uitgewisselde importheffingen. WSJ schrijft dat de problematiek rondom de landbouwproducten een akkoord in de weg zit. Ook zijn de partijen het nog niet eens geworden over een locatie voor de ondertekening van het akkoord.