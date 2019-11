Het aandeel van The Walt Disney Company is op de Amerikaanse beurs woensdag omhooggeschoten nadat bekend werd dat de nieuwe streamingdienst binnen één dag meer dan tien miljoen abonnees heeft binnengehaald. Dat was fors meer dan dat analisten hadden voorspeld.

Aan het einde van de dag stond het aandeel ruim 7 procent hoger. Een aandeel was toen 149 dollar waard (omgerekend zo'n 135 euro). Disney mikt erop dat zij in 2024 zestig tot negentig miljoen abonnees heeft op de nieuwe videodienst.

In een door het bedrijf uitgegeven persbericht stond niet hoeveel betalende abonnees er zijn bijgekomen. Belangstellenden die zich aanmelden krijgen eerst een gratis proefperiode van zeven dagen. Daarna moeten zij 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar betalen.

De videodienst had overigens geen vlekkeloze start. Veel gebruikers lieten weten dat zij problemen hadden om met Disney+ te verbinden. Honderden mensen zouden geen video's hebben kunnen bekijken, doordat zij bijvoorbeeld niet konden inloggen.