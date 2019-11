De werkloosheid is in het derde kwartaal van 2019 voor het eerst sinds 5,5 jaar toegenomen. Het aantal werklozen steeg naar 319.000 mensen. Dat zijn er 14.000 meer dan in het tweede kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het aantal werklozen is sneller toegenomen dan het aantal vacatures. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt iets afgenomen, hoewel deze nog wel groot blijft. "Dit komt voor een groot deel doordat meer mensen zijn begonnen met zoeken naar werk en er minder werk vonden", aldus het statistiekbureau.

De toename van het aantal banen was in het derde kwartaal minder groot dan in eerdere kwartalen. Het aantal openstaande vacatures groeide met 4.000 naar 288.000, waarmee er nu negentig vacatures per honderd werklozen zijn. In het tweede kwartaal waren dit er 93 per 100.

Het aantal openstaande vacatures neemt al zes jaar elk kwartaal toe, meldt het CBS. In het derde kwartaal ontstonden er 316.000 vacatures en werden er in totaal 312.000 vervuld. Niet eerder werden er in een kwartaal zoveel vacatures vervuld.

In de handelssector staan met 57.000 de meeste vacatures open. Daarna volgen de zakelijke sector met 48.000 en de zorg met 39.000 openstaande vacatures. In de genoemde sectoren groeide het aantal vacatures met respectievelijk duizend, tweeduizend en duizend.