De verlaging van pensioenen voor volgend jaar is voor de meeste fondsen afgewend, melden onder meer NOS en RTL woensdag op basis van ingewijden. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zou een verlaging van de eisen voor pensioenfondsen voorbereiden, zodat zij niet of minder hoeven te korten.

De afgelopen maanden is er veel te doen over de mogelijke kortingen die pensioenfondsen moeten gaan doorvoeren. De fondsen zitten veelal onder de wettelijk vastgestelde norm van 104,3 procent, de zogenoemde dekkingsgraad, die ze gemiddeld over twaalf maanden moeten halen. Als die graad niet wordt bereikt, moeten de fondsen hun pensioenen verlagen.

Als minister Koolmees de regels versoepelt, kunnen kortingen worden ontweken. Volgens ingewijden zou hij nu neigen naar het bijstellen van de dekkingsgraad naar 90 procent. In het pensioenakkoord van eerder dit jaar werd er besloten tot een versoepeling naar 100 procent.

Grote pensioenfondsen schommelen de laatste maanden qua dekkingsgraad rond de 90 procent.

Er is politieke steun voor versoepeling van de dekkingsgraad, bleek woensdagochtend. PvdA en GroenLinks lieten toen weten hun steun voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in te trekken als dit betekent dat in 2020 de pensioenen verlaagd worden. Zij kiezen daarmee de kant van onder meer de vakbonden. Mogelijk speelt dit mee in de overweging van de minister om de dekkingsgraad verder bij te stellen.

Minister Koolmees stelde dinsdag al dat hij "zicht op een oplossing" heeft, zonder daarbij in te gaan op de inhoud ervan.