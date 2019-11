De Amsterdamse Kalverstraat is één plek gezakt op de ranglijst met de winkelstraten met de hoogste huur wereldwijd. De straat staat nu op de zeventiende plaats. Causeway Bay in Hongkong is in 2019 opnieuw de winkelstraat met de hoogste huur ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse Main Streets Across the World-rapport van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

In de Kalverstraat bedraagt de tophuurprijs per vierkante meter zo'n 2.850 euro per jaar. Dat is ongeveer hetzelfde als in 2018.

De vastgoedadviseur nam in Nederland in totaal acht straten onder de loep, waaronder de Rotterdamse Lijnbaan, de Ketelstraat in Arnhem en de Demer in Eindhoven. Na de Kalverstraat volgt de Amsterdamse PC Hooftstraat met een jaarhuur per vierkante meter van 2.800 euro. Op de derde plek volgt de Grote Straat in Maastricht, met 1.600 euro per vierkante meter per jaar.

De hoogste huurprijs in het Hongkongse Causeway Bay komt neer op een bedrag van 25.965 euro per vierkante meter per jaar. De Upper 5th Avenue in New York volgt met een bedrag van 21.295 euro. De Londense New Bond Street staat op de derde plek en is daarmee de duurste Europese winkelstraat. Hier bedraagt de tophuurprijs 16.222 euro per vierkante meter per jaar.

Van de top tien bevindt de helft van de winkelstraten met de hoogste huur zich in Europa.

Cushman & Wakefield voert het winkelstratenonderzoek al sinds 1988 uit, waarbij het aantal landen dat is onderzocht steeds verder is uitgebreid. Inmiddels worden in het jaarlijkse rapport 448 winkelstraten in 68 landen vergeleken.