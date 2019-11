Ondernemers bereiden een schadeclaim voor tegen het kabinet vanwege de problemen rondom de aangescherpte PFAS-norm, maakt werkgeversorganisatie VNO-NCW woensdag bekend na een crisisberaad. Door de PFAS-problemen konden grondverzetters een tijdlang niet werken, waardoor ze nu geld willen zien.

Tientallen bouwprojecten en baggerwerkzaamheden zijn sinds oktober uitgesteld of stilgelegd omdat er PFAS in de grond zit. PFAS is een verzamelnaam voor een groep van chemische verbindingen, die zich ophoopt in een lichaam en een persoon ziek kan maken. Sinds oktober mag 1 kilo grond niet meer dan 0,1 microgram van deze PFAS-stoffen bevatten.

VNO-NCW zegt in een reactie dat het kabinet met de aanscherping van de PFAS-norm een "verkeerde afslag" heeft genomen en dat het bedrijfsleven hier te hard door wordt geraakt.

"Het inhuren van één werknemer plus een machine kost per uur ongeveer 100 euro. We gaan nu uitzoeken hoeveel uur aan werk deze ondernemers zijn misgelopen door de PFAS-problematiek", stelt VNO-NCW-woordvoerder Edwin van Scherrenburg.

De werkgeversorganisatie begint vanaf woensdag met een inventarisatie bij bouwbedrijven en baggeraars. Hoelang het gaat duren voordat de schadeclaim er ligt, kan VNO-NCW niet zeggen. Ook over de potentiële hoogte ervan doen ze geen uitspraken.

Bouwers gingen naar Malieveld om PFAS-norm

Niet alleen door de PFAS-norm, maar ook door stikstofproblemen is het werk in de bouw stil komen te liggen. Eind vorige maand organiseerde actiegroep 'Grond in Verzet' daarom een actiedag op het Malieveld in Den Haag. De actiegroep eiste toen duidelijkheid en kabinetsmaatregelen om financiële gevolgen zo klein mogelijk te houden voor de bouw.

Woensdag presenteerde minister-president Mark Rutte een pakket aan maatregelen om de stikstofproblematiek te bestrijden. Het kabinet verlaagt onder meer de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen. In een reactie laat VNO-NCW weten positief te zijn dat het kabinet de stikstofproblematiek aan het aanpakken is.